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В Болгарии выявили побочные эффекты от вакцины Pfizer

Автор: Андрей Козловский

Директор Агентства по лекарственным средствам Болгарии Богдан Кирилов заявил, что в стране зафиксировали четыре случая побочных эффектов после начала вакцинации от коронавируса. Прививки делали препаратом Pfizer/BioNTech.

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Об этом сообщает BNR News.

"Побочные эффекты были легкими и умеренными, испытавшие их люди уже восстановились", - сказал Кирилов.

Он также добавил, что двое вакцинированных чувствовали боль, еще один жаловался на головокружение, у четвертого слегка повысилась температура.

Отметим, кампания вакцинирования от коронавируса стартовала в Болгарии 27 декабря. К понедельнику были вакцинированы почти пять тысяч человек - это медики и сотрудники сферы здравоохранения.

Напомним, 2 января в Финляндии зафиксировали первый случай побочного эффекта от вакцины против коронавируса разработки Pfizer.

Также РБК-Украина писало, что 31 декабря Всемирная организация здравоохранения одобрила использование вакцины от коронавируса, которую разработали компании Pfizer и BioNTech. Это первая COVID-вакцина, которую одобрила ВОЗ.

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