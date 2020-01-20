У Болгарії внесли до парламенту пропозицію про вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Бойко Борисова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

На думку болгарської опозиційної Соціалістичної партії, уряд Борисова не впорався з імпортом сміття і скандалом з водопостачанням, в результаті якого міністр з питань навколишнього середовища був відсторонений у цьому місяці.

Очікується, що Борисов збереже посаду за підтримки невеликий популістської партії та незалежних депутатів, які допомогли йому пережити чотири спроби оголосити вотум недовіри з 2017 року.

Нагадаємо, парламент Молдови проголосував за відставку уряду прем'єра Майї Санду. Вотум недовіри схвалили 63 депутати з 101. Прозахідний уряд під керівництвом Санду пропрацював п'ять місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, парламент Молдовы на засіданні проголосувала за затвердження нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Іоном Кіку