У Болгарії українське судно сіло на мілину, рух по Дунаю заблоковано

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У районі міста Белене застрягли ще 15 судів

У північній Болгарії у вівторок, 28 січня, було заблоковано річкове судноплавство на Дунаї після того, як на мілину село українське судно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представника Морського агентства Болгарії, у зв'язку з подією в районі міста Белене застрягли ще 15 судів, які намагалися вивести українське судно.

Які вантажі перевозять кораблі - невідомо.

Болгарські власті заявили, що капітан українського судна оштрафують за недотримання 22-дециметрового обмеження глибини. Судно пройшло з осадкою 23 дециметри.

У болгарському морському агентстві заявили, що не знає, коли Дунай буде знову відкритий для судноплавства.

Нагадаємо, у вересні минулого року в гирлі річки Дунай пройшли двосторонні українсько-румунське навчання "Риверайн-2019".

Крім того, 29 травня на річці Дунай в Будапешті (Угорщина) сталася аварія туристичного катера, на якому знаходилися 32 пасажири і двоє членів екіпажу. Більшістю пасажирів судна були туристи з Південної Кореї. В результаті аварії загинули щонайменше 7 людей, ще 20 осіб вважалися зниклими безвісти.