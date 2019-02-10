У Болгарії вимагають відставки президента через його проросійську позицію

Поки ніхто з болгарських політиків не взяв на себе відповідальності за організацію акції протесту

В Болгарии перед зданием администрации президента Румена Радева в воскресенье, 10 февраля, прошла акция протеста, участники которой требовали его отставки из-за "пророссийской позиции". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Участники акции, в частности, протестовали против позиции Радева по Венесуэле и пророссийской направленность его политики.

Пока никто из болгарских политиков не взял на себя ответственность за организацию акции.

По словам манифестантов, акция была организована через социальные сети.

Напомним, правительство Болгарии поддержало позицию партнеров по Европейскому союзу и признало главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности лидера государства, выразив солидарность со всеми гражданами Венесуэлы.

Позицию Совета безопасности при Кабинете министров Болгарии поддержали все его члены, кроме представителей президента Румена Радева.