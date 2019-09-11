В Болгарії екс-депутата звинувачують у шпигунстві на користь Росії

У Болгарії колишнього депутата парламенту від "Болгарської соціалістичної партії" Ніколая Малінова звинувачують у шпигунстві на користь Росії й відмиванні грошей для російських організацій. Про це повідомив генеральний прокурор Болгарії Сотір Цацаров, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Болгарський генпрокурор зазначив, що Малінову загрожує від п’яти до 15 років в’язниці; 10 вересня підозрюваного відпустили під заставу у 25 тисяч євро, заборонивши залишати територію країни.

Малінова звинувачують у прийнятті грошей за передання болгарських державних таємниць двом російським організаціям - "Спільноті "Двоголовий орел" та "Російському інституту стратегічних досліджень".

Цацаров стверджує, що інформація, яку він передавав, мала прямий стосунок до національної безпеки Болгарії.

За даними болгарських прокурорів, Малінов відмивав гроші через очолювану ним неурядову організацію "Національний рух "Русофіли".

У зв’язку з цією справою влада Болгарії наклала 10-річну заборону на в’їзд Леоніду Решетнікову, колишньому агенту радянської та російської іноземної розвідки, який пішов у відставку у 2009 році у званні генерал-лейтенанта.

Решетніков вільно володіє болгарською та сербською мовами і був головою "Російського інституту стратегічних досліджень" у 2009-2017 роках. Ця ж організація, на думку американських посадовців, могла розробляти стратегію маніпулювання результатами виборів президента США у 2016 році на користь Дональда Трампа.

Нагадаємо, в липні Австрія оголосила в міжнародний розшук росіянина Ігоря Зайцева за підозрою в шпигунстві і роботі на Головне розвідувальне управління (ГРУ) Росії.