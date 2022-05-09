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"Болючі імперські амбіції РФ": Подоляк відреагував на промову Путіна на параді

Фото: Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на промову російського диктатора Володимира Путіна під час параду до Дня Перемоги в Москві. Подоляк підкреслив, що у війні проти України немає нічого, крім болючих імперських амбіцій Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Подоляка в Twitter.

"Проговоримо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу. У цій війні не було ніяких оптимальних факторів крім хворобливих імперських амбіцій Росії", - написав він.

Нагадаємо, Путін згадав про "спецоперацію" в Україні на параді в Москві.

Крім того, Путін заявив, що на Донбасі російські війська і бойовики "борються за Батьківщину".

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Володимир ПутінІрина ПодолякВійна Росії проти України