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Вболівальникам можуть дозволити відвідувати інші країни для поїздок на матчі Євро-2020

Автор: Роман Тверденко

Вболівальникам, які купили квитки на матчі чемпіонату Європи-2020, можуть дозволити поїхати в інші країни, щоб побачити матчі турніру. Підсумкові рішення щодо ситуації з уболівальниками ще не прийняті.

Про це заявив медичний радник турніру Даніель Кох в інтерв'ю Reuters.

Він заявив, що Євро-2020 обов'язково відбудеться в цьому році. Для допуску вболівальників на матчі розглядаються різні сценарії, які будуть залежати від ситуації з пандемією коронавірусу і вакцинацією.

"Поки складно говорити про це. Подивимося, яка ситуація буде і які вимоги у країн. Але сподіваюся, що частково подорожі будуть можливі, адже, врешті-решт, реальне значення мають не самі подорожі. Основна проблема в тому, щоб стримувати поширення вірусу - виявляти випадки зараження, пошук ланцюжка контактів і дотримання соціальної дистанції", - сказав Кох.

Доктор також допустив, що в підсумку на турнірі стадіони можуть бути заповнені більше ніж на 30% від місткості, адже така кількість місць заповнювали деякі країни ще восени минулого року, в розпал пандемії.

У січні повідомлялося, що всі 12 міст УЄФА підтвердили намір провести чемпіонат Європи з футболу, перенесеного через пандемію коронавіруса на 2021 рік, за раніше затвердженим розкладом. Таке рішення було ухвалене за підсумками зустрічі сторін.

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