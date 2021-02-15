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Більше 11 тисяч хворих: у Києві зростає захворюваність на грип та ГРВІ

Автор: РБК-Україна

У Києві почала зростати кількість хворих на грип і ГРВІ. Минулого тижня у столиці зареєстрували понад 11 тисяч хворих.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Так, за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 11 058 осіб, з них 4 758 дітей і 6 300 дорослих.

У структурі захворюваності діти складають 43%, а на попередньому тижні - 38,8%. Серед школярів захворюваність зросла на 32,9% - зареєстровано 2240 випадків.

В медичні установи були доставлені 598 осіб, з них 44 - діти.

У столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче базової лінії на 50,3%.

Нагадаємо, тижнем раніше у Києві виявили близько 10 тисяч випадків захворювання на грип та ГРВІ. Таким чином, захворюваність на грип трохи зменшилася.

Крім того, в перший тиждень 2021 року в Україні виявили 89 тисяч хворих на грип і ГРВІ. Інтенсивність захворюваності на 51,4% менше епідеміологічного порогу.

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