Більше 11 тисяч хворих: у Києві зростає захворюваність на грип та ГРВІ

У Києві почала зростати кількість хворих на грип і ГРВІ. Минулого тижня у столиці зареєстрували понад 11 тисяч хворих.
Так, за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 11 058 осіб, з них 4 758 дітей і 6 300 дорослих.
У структурі захворюваності діти складають 43%, а на попередньому тижні - 38,8%. Серед школярів захворюваність зросла на 32,9% - зареєстровано 2240 випадків.
В медичні установи були доставлені 598 осіб, з них 44 - діти.
У столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче базової лінії на 50,3%.
Нагадаємо, тижнем раніше у Києві виявили близько 10 тисяч випадків захворювання на грип та ГРВІ. Таким чином, захворюваність на грип трохи зменшилася.
Крім того, в перший тиждень 2021 року в Україні виявили 89 тисяч хворих на грип і ГРВІ. Інтенсивність захворюваності на 51,4% менше епідеміологічного порогу.