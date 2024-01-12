Со стороны главы Пентагона было ошибкой не сообщить о госпитализации, - Байден

При этом он отметил, что по-прежнему уверен в главе Пентагона.

Выступая перед журналистами во время осмотра местных предприятий в окрестностях Аллентауна, штат Пенсильвания, Байден ответил "да", когда его спросили, было ли ошибкой со стороны Остина не сообщить ему о своем состоянии.

Он ответил: "Да", когда его спросили, уверен ли он в том, что Остин по-прежнему возглавляет ведомство.

Гопитализация Остина

70-летний Остин по-прежнему находится в больнице, где лечится от осложнений после операции по удалению рака простаты. То, что он не сообщил о своей госпитализации, подверглось резкой критике со стороны членов обеих политических партий, и некоторые призывали его уйти в отставку.

Остин был госпитализирован в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида 22 декабря и перенес операцию по лечению рака, который был обнаружен ранее в декабре во время планового обследования.

Через неделю у него развилась инфекция, и 1 января он был доставлен в реанимацию. Байдену и высокопоставленным чиновникам администрации сообщили о госпитализации Остина только 4 января, а Остин держал диагноз рака в секрете до вторника.

Подробнее о заболевании Остина - в материале РБК-Украина.

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