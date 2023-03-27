Боксерская платформа Усика начала поддерживать блокчейн

Также проморолик происшествия размещен в Instagram Усике.

"Для меня Ready to Fight - оптимальное решение. Больше всего меня поражает, что в одной экосистеме удалось собрать все необходимое для построения карьеры - промоутеров, тренеров, спортивные залы и арены, врачей, массажистов, другие сервисы. Это действительно качественно новое революционное решение в спорте", - говорит чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

Один из кофаундеров проекта Сергей Лапин добавляет, что Ready to Fight удалось решить основную проблему спортивного менеджмента - систематизировать все необходимые для спортсмена сервисы в одном месте, что значительно экономит время, дает возможность выбора лучших специалистов и создает конкуренцию среди представителей спортивной инфраструктуры. Это в свою очередь повышает качество подготовки спортсменов и их результаты на ринге.

Украинская компания QMALL - криптобиржа и торговая площадка NFT в Восточной Европе. С большой командой, имеющей большой опыт в разработке продуктов с блокчейном и реализации проектов, готовых к Web3, QMALL идеально подходит для разработки и интеграции блокчейн - технологий в платформу Ready to Fight, - продолжает Лапин, объясняя, почему своими партнерами выбрали именно эту криптобиржу. .

"Перспективные боксеры часто теряют свой талант, не имея возможности полноценно тренироваться и достигать результатов из-за отсутствия достойного финансового обеспечения. Ready to Fight предоставляет возможность молодым людям достойно монетизировать свой талант. Мы решили эту проблему путем блокчейн-технологий в спортивную индустрию", - отметил он. СЕО криптобиржи Qmall Богдан Прилепа.

По словам Николая Удянского, этот проект для них стал особенным. "По нашим смелым замыслам, он сменит бокс навсегда и мы уже видим положительные результаты нашей работы", - убежден он.

Как работает Ready to Fight

Ready to Fight построила обширную экосистему, которая теперь поддерживается блокчейном и может похвастаться широким спектром функций, таких как: - монетизация успеха избранного спортсмена путем развития экосистемы; поддержка любимого боксера за счет пожертвований, предоставление доступа к специальному контенту, а также возможность исследовать новые способы продажи товаров и услуг.

Платформа создала уникальную экосистему токеномики, в основе которой лежит RTF. Для лучших спортсменов на платформе генерируется 1000000 именных токенов, уникальных для этого спортсмена. Эти токены подморожены до тех пор пока не будут проданы через IDO или пока боксер не сохранит определенную сумму средств, что поможет создать спрос и ценность в экосистеме.

Кроме того, каждый боксер обязан реинвестировать свои доходы от платформы наоборот в свой собственный токен в течение пяти лет. Токен каждого боксера торгуется исключительно токеном RTF, при этом все товары и услуги на платформе можно купить только при токене RTF.

В настоящее время на платформе открыты частные продажи 125 000 000 токенов RTF.

Регистрация и участие в экосистеме - бесплатно. Так что открывайте безграничные возможности вместе с блокчейн-технологиями и токеном RTF, мы будем рады каждому новому участнику, - подытожили основатели проекта.

Напомним, стартап Ready to Fight начал свою работу на мировом рынке несколько месяцев назад. Эта платформа, посредством которой боксерское сообщество просто и эффективно может решить свои проблемы и параллельно зарабатывать деньги.