Ми не боїмося, ми вміємо захищатися: Зеленський розповів про оборону Києва
Президент Володимир Зеленський розповів, що російські війська хотіли забрати Київ вже у перші дні війни, але це їм не вдалось. Україна кожного дня доводить, що вміє захищати свою державу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента німецькому виданню ZEIT.
За його словами, він залишається в країні зі своїм народом.
Також він зазначив, що не боїться облоги Києва.
"Ми не боїмося. Ми вже показали світу, що вміємо захищатися. І якщо ви мене запитаєте про страх, то я мушу вам сказати: боятися повинні не ми, а політики світу. Я маю на увазі всіх тих, хто зараз дивиться на Україну і думає: чи може бути таке ж вторгнення в мою країну?", - сказав президент.
Зеленський додав, що те, що робить Росія щодо України, можуть захотіти повторити й інші держави проти своїх сусідів. Зокрема, захист України - це глобальна антивоєнна акція.
Президент зазначив, що усі потенційні агресори у світі повинні знати, чого очікувати, коли вони почнуть війну.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський заявив, що його родина залишається в Україні.
Також ми писали, що Зеленський розповів про санкції проти Росії.
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