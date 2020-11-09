ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бої навколо Шуші тривають, - Міноборони Вірменії

Автор: Анастасия Рокитна

Ситуація в Нагірному Карабасі залишається напруженою. Бої поблизу Шуші тривають.

Про це написала в Facebook прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

Попри заяви Азербайджану про взяття міста, Вірменія говорить, що бої тривають.

"Бої поблизу Шуші тривають. Підрозділи Армії оборони виконують поставлені перед ними завдання, позбавляючи противника ініціативності", - зазначив Степанян.

Популярні новини

Нагадаємо, вчора Азербайджан заявив про те, що в ході боїв в Нагірному Карабасі відновив контроль над містом Шуша. Також президент Туреччини Реджеп Ердоган привітав Баку зі взяттям стратегічно важливого міста Шуша і звільненням семи районів у Карабасі.

Тим часом, Вірменія звинуватила Баку в ракетних ударах по житлових кварталах. Однак, азербайджанська сторона це заперечує.

Зазначимо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанські військові в Нагірному Карабаху взяли під контроль ще 16 сіл. Всі вони знаходяться в Ходжавендському районі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України АрменияАзербайджан