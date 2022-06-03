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Бої за Сєвєродонецьк тривають. Окупанти мають частковий успіх

Фото: окупанти мають частковий успіх в Сєвєродонецьку (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

У Сєвєродонецьку продовжують точитися запеклі бої між українськими військовими та російськими окупантами. Росіяни мають частковий успіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щоденне зведення Генштабу.

"Під прикриттям вогню артилерії ворог вів штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії тривають", - розповіли в Генштабі.

Як зазначають в Генштабі, на цьому напрямку російське командування зосередило всі основні сили на взяття Сєвєродонецька.

Нагадаємо, сьогодні в Міноборони повідомляли, що ЗСУ вибили окупантів з двох населених пунктів поблизу Сєвєродонецька.

Крім того, вчора глава Луганської області повідомляв про те, що Сєвєродонецьк має шанси на швидке звільнення від окупантів.

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ЛуганськСєвєродонецькВійна Росії проти України