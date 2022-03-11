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Бої під Броварами. Рештка розбитої "Азовом" БТГр розповіла про великі втрати

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П'ятниця 11 березня 2022 09:57
Бої під Броварами. Рештка розбитої "Азовом" БТГр розповіла про великі втрати Фото: рештка розбитої "Азовом" БТГр розповіла про великі втрати (t me)
Автор: Артем Горовенко

Внаслідок запеклих боїв у Броварському районі Київської області батальйонно-тактична група БТГр 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу зустрілась з українською 72 бригадою та окремим полком спецпризначення ЗСУ Азов. Під час бойових дій ворог поніс значні втрати у особовому складі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера "Азовського руху" Андрія Білецького у Telegram-каналі.

Також, за його словами, було ліквідовано командира полку полковника О.Захарова.

У якості доказів Білецький виклав палаючі танки. Інформацію про те, що під Броварами був знищений командир полку, стало відомо з перехвату розмов російських окупантів.

"6 полк… пока не могу доложить, пока собираю, очень много потерь. Ждали новые колоны. Попали в засаду, командир полка погиб, по остальным разбираюсь", - ішлося в розмові окупантів.

Ворог зауважив, що українці використовували проти них артилерію, танки та Байрактари.

Як відомо, підрозділи ЗСУ, тероборони, "Азов" тримають оборону столиці, як на Правому, так і на Лівому березі.

Ввечері 10 березня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що вчоаршній бій на Броварському напрямку завершився "повним розгромом російських військ",

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Андрей Билецкий
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