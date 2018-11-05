Богомолець: невиконання МОЗ пов'язаних з вакцинацією законів призводить до епідемій

Фото: Ольга Богомолець (РБК-Україна)

Богомолець назвала проблеми з вакцинацією населення

Проблеми з вакцинацією населення є наслідком прямого невиконання чинних законів урядом в цілому та Міністерством охорони здоров’я зокрема. Таку заяву в ефірі прем’єрного випуску програми "Політика здоров’я" на телеканалі NewsOne зробила народний депутат, голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець.

"У нас в законах про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя, про затвердження загальнодержавної програми імунопрофілактики було записано чітко: держава має забезпечити якісними доступними вакцинами кожного українця. І те, що цього немає сьогодні – пряма відповідальність виконавчої влади. Я, як представник законодавчої влади, запевняю, що в нас є всі закони, які потрібні для того, щоб структурно, на законодавчому рівні реформи проходили", – зауважила парламентар.

За її словами, наразі в Україні існує серйозна загроза епідемії поліомієліту, адже країна посідає одне з останніх місць у рейтингу колективного імунітету від цієї хвороби серед європейських держав.

"Згідно зі звітом європейської регіональної комісії щодо стану поліомієліту, сьогодні ми – єдина країна, у якої колективний імунітет до поліомієліту є критично низьким. Росія, для порівняння, має вищий рівень колективного імунітету, в них він – 90% з цієї хвороби. Кір, у порівнянні з поліомієлітом, – це просто квіточки. У порівнянні з тими наслідками, які можуть виникнути. Це страшенна смертність та інвалідність. Це те, що станеться, якщо ми вчасно не почнемо робити правильну вакцинацію від поліомієліту", – зазначила народний депутат.

Богомолець також повідомила, що в Україні через відсутність вакцинації та належного контролю з боку Міністерства охорони здоров’я з’явилась також серйозна загроза епідемій сказу, чуми та ботулізму.

"Нам необхідно терміново змусити Міністерство охорони здоров’я професійно, адекватно, відповідально працювати. В Україні є проблема сказу, виникає проблема чуми – і одночасно МОЗ знищує єдиний в Україні протичумний заклад. Знищує інститут, тому що не дає йому фінансування і вважає, що він не виконує свою роботу. Тобто робить абсолютно безглузді речі", – заявила політик.

Вона також додала, що буде й надалі вимагати, щоб Міністерство ввозило тільки якісні вакцини, адже нині вони закуповуються через міжнародні організації, які роблять постачання майже через два роки після 100% передоплати з боку держави, і належним чином не перевіряються.

"Ми маємо змусити МОЗ повернутись до стандартів 2016 року, які повністю відповідали всім європейським протоколам. На жаль, тих людей, які говорять правду, сьогодні Міністерство охорони здоров’я намагається позбутися. Це стосується і голови служби пані Гудзь (голова Держлікслужби Наталія Гудзь, – ред.), це стосується і лікарів Охматдиту, які дозволили собі сказати, що немає медикаментів для лікування онкохворих. У відповідь чиновники МОЗ не просто звільнили лікарів – вони закрили ціле відділення! І це відбувається сьогодні, в "демократичній країні". Якби в нас була дійсно демократична країна, то очільників МОЗ вже давно б не було на своїх місцях!", – завершила Богомолець.