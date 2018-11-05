Богомолец: невыполнение Минздравом связанных с вакцинацией законов приводит к эпидемиям

Фото: Ольга Богомолец (РБК-Украина)

Богомолец назвала проблемы с вакцинацией населения

Проблемы с вакцинацией населения являются следствием прямого невыполнения действующих законов правительством в целом и Министерством здравоохранения в частности. Такое заявление в эфире премьерного выпуска программы "Политика здоровья" на телеканале NewsOne сделала народный депутат, председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

"У нас в законах об обеспечении санитарно-эпидемического благополучия, об утверждении общегосударственной программы иммунопрофилактики было записано четко: государство должно обеспечить качественными доступными вакцинами каждого украинца. И то, что этого нет сегодня – прямая ответственность исполнительной власти. Я, как представитель законодательной власти, уверяю, что у нас есть все законы, которые нужны для того, чтобы структурно, на законодательном уровне реформы проходили", – отметила парламентарий.

По ее словам, сейчас в Украине существует серьезная угроза эпидемии полиомиелита, ведь страна занимает одно из последних мест в рейтинге коллективного иммунитета от этой болезни среди европейских государств.

"Согласно отчету европейской региональной комиссии по состоянию полиомиелита, сегодня мы – единственная страна, в которой коллективный иммунитет к полиомиелиту является критически низким. Россия, для сравнения, имеет более высокий уровень коллективного иммунитета, в них он – 90% из этой болезни. Корь, по сравнению с полиомиелитом, – это просто цветочки. В сравнении с теми последствиями, которые могут возникнуть. Это страшная смертность и инвалидность. Это то, что произойдет, если мы вовремя не начнем делать правильную вакцинацию от полиомиелита", – отметила народный депутат.

Богомолец также сообщила, что в Украине из-за отсутствия вакцинации и надлежащего контроля со стороны Министерства здравоохранения также появилась серьезная угроза эпидемий бешенства, чумы и ботулизма.

"Нам необходимо срочно заставить Министерство здравоохранения профессионально, адекватно, ответственно работать. В Украине есть проблема бешенства, возникает проблема чумы – и одновременно Минздрав уничтожает единственное в Украине противочумное заведение. Уничтожает институт, потому что не дает ему финансирование и считает, что он не выполняет свою работу. То есть делает абсолютно бессмысленные вещи", – заявила политик.

Она также добавила, что будет и дальше требовать, чтобы Министерство ввозило только качественные вакцины, ведь сейчас они закупаются через международные организации, которые делают поставки почти через два года после 100% предоплаты со стороны государства, и должным образом не проверяются.

"Мы должны заставить Минздрав вернуться к стандартам 2016 года, которые полностью отвечали всем европейским протоколам. К сожалению, от тех людей, которые говорят правду, сегодня Министерство здравоохранения пытается избавиться. Это касается и председателя службы госпожа Гудзь (председатель Гослекслужбы Наталья Гудзь, – ред.), это касается и врачей Охматдета, которые позволили себе сказать, что нет медикаментов для лечения онкобольных. В ответ чиновники Минздрава не просто уволили врачей – они закрыли целое отделение! И это происходит сегодня, в "демократической стране". Если бы у нас была действительно демократическая страна, то руководителей Минздрава уже давно бы не было на своих местах!", – завершила Богомолец.