ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Боголюбов просил суд освободить его от уплаты судебного сбора в сумме 2,5 тыс грн: что решил суд

Украина, Среда 08 октября 2025 11:10
UA EN RU
Боголюбов просил суд освободить его от уплаты судебного сбора в сумме 2,5 тыс грн: что решил суд Фото: бизнесмен Геннадий Боголюбов (youtube com)
Автор: Юлия Бойко

Шестой апелляционный административный суд по делу № 320/37340/25 оставил без движения апелляционную жалобу представителя бизнесмена Геннадия Боголюбова на постановление Киевского окружного административного суда об отказе в открытии производства по его иску к Кабинету Министров Украины и Министерству экономики Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

В иске Боголюбова речь шла о признании противоправными действий и бездействия ответчиков, отмене распоряжения, обязательстве совершить определенные действия и взыскании морального вреда.

Однако 4 августа 2025 года Киевский окружной административный суд отказал в открытии производства. 9 августа представитель истца, адвокат Юрий Сухов, подал апелляционную жалобу на постановление, одновременно с ходатайством об освобождении от уплаты судебного сбора.

Судья Ирина Штульман в своем постановлении отметила, что ходатайство об освобождении от сбора необоснованное из-за отсутствия необходимых документов, таких как справки из Пенсионного фонда, Управления труда и социальной защиты населения и Государственного центра занятости за 2025 год.

Ссылаясь на практику Верховного Суда, суд отказал в освобождении и рассчитал размер сбора в 2422,40 грн (с учетом коэффициента 0,8 за электронную подачу). Апеллянту предоставлено 10 дней с момента получения определения для устранения недостатка - уплаты сбора или предоставления документов о льготах. В случае невыполнения жалоба будет возвращена.

Что известно о Боголюбове

Геннадий Боголюбов, известный украинский миллиардер и соучредитель группы "Приват", оспаривает действия правительства, связанные с персональными санкциями, введенными Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Согласно указу президента Владимира Зеленского №81/2025 от 12 февраля 2025 года, санкции против Боголюбова и других лиц, включая Игоря Коломойского, Петра Порошенко, Константина Жеваго и Виктора Медведчука, предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на приобретение земли и другие меры.

Причины санкций официально связаны с угрозами национальной безопасности Украины, в частности для Боголюбова - подозрением в незаконном пересечении границы, а в более широком контексте - с действиями, которые якобы способствовали России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Геннадий Боголюбов
Новости
Россияне атаковали ТЭС: есть серьезные повреждения и раненые энергетики
Россияне атаковали ТЭС: есть серьезные повреждения и раненые энергетики
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы