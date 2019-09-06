Богдан надав свідчення НАБУ

Голова Офісу президента України Андрій Богдан надав свідчення Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Про це заявив сам Богдан в ефірі програми "Свобода слова", передає РБК-Україна.

Йдеться про свідчення у рамках кримінального провадження, відкритого за зверненням міського голова Києва Віталія Кличка через заяви керівника Офісу президента про нібито пропозицію йому неназваними особами хабаря в сумі 20 мільйонів доларів. Богдан заявляв, що нібито гроші пропонувалися від імені і в інтересах Кличка.

"Я думаю, що з моїми свідченнями вас познайомлять в НАБУ, де я такі свідчення давав. Але якщо б ви уважно слухали мої виступи, я сказав, що людина приходила не від вас, а від "смотрящего", який дуже зацікавлений в тому, щоб ви залишались на цій посаді", - відповів Андрій Богдан в ефірі Віталію Кличку.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко нещодавно також свідчив у НАБУ в кримінальному провадженні, яке відкрили за його зверненням.

Зазначимо, 5 серпня 2019 стало відомо, НАБУ що відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Віталія Кличка щодо заяв Богдана, які стосувалися пропозиції хабаря главі Офісу президента. Начебто третя особа пропонувала Богдану гроші в обмін на залишення Кличка на посаді глави КМДА.