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Богдан був на переговорах Азарова з РФ щодо відмови від асоціації з ЄС, - "Схеми"

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Після переговорів Богдан був нагороджений державною відзнакою

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан в 2013 році брав участь у переговорах тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова з керівництвом Росії про відмову від асоціації з Євросоюзом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування програми "Схеми".

Як повідомляється, про участь Богдана в переговорах, які проходили в Санкт-Петербурзі, свідчать дані про перетин ним російського кордону, а також робочий документ з складом української делегації, де фігурує його прізвище.

Зазначається, що через місяць після повернення в Київ та після рішення уряду Азарова призупинити асоціацію з Європейським союзом Богдан був нагороджений державною відзнакою.

"За проведення превентивних антикорупційних заходів, створення умов нетерпимості та формування негативного ставлення до корупції", і зокрема, за "підготовку довідкових матеріалів для прем'єр-міністра України", - йдеться в клопотанні про нагородження.

Нагадаємо, раніше Верховний суд відхилив скаргу на призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента в травні 2019 року. У скарзі йшлося про те, що призначення Богдана є протиправним, оскільки на нього через люстрацію поширювалася заборона займати посаду глави Адміністрації президента.

Також РБК-Україна писало, що Богдан не виключив можливості взяти участь у виборах міського голови Києва. Богдан додав, що виконав свою функцію на посаді керівника ОП, тому міг би "зайнятися чимось серйозним".

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