Богдан спростував інформацію про зустріч з Кісліним

Глава Офісу президента Андрій Богдан спростував інформацію про зустріч з американським бізнесменом українського походження Семом Кісліним. Про це він написав у Facebook.

Богдан заявив, що не зустрічався з ним ні в США, ні в Україні.

"У відповідь на чисельні запити журналістів радий повідомити, що ніколи не бачив та не спілкувався з американським громадянином Семом Кісліним, ні в США, ні в Україні", - написав він.

Нагадаємо, видання The Insider писало, що президент України Володимир Зеленський у Сполучених Штатах Америки зустрічався з американським бізнесменом українського походження Семом Кісліним.

Як повідомлялось, під час офіційного візиту Зеленського в США, в районі готелю Паркер пройшли дві зустрічі. У першій брав участь сам президент і ще кілька десятків осіб, а друга, неофіційна, пройшла в більш вузькому колі. Зеленського на ній представляв голова Офісу президента Андрій Богдан. Кіслін, за даними видання, був присутній в місці проведення першої зустрічі, а також був організатором і учасником другий.

Як повідомив співрозмовник The Insider, знайомий з Кісліним, він намагається повернути активи, заморожені в Україні в рамках розшуку грошей Януковича.

Крім того, 1 жовтня стало відомо, що Конгрес США викликав Сема Кісліна повісткою для надання свідчень разом з Львом Парнасом і Ігорем Фруманом. Ці американські громадяни українського походження в минулому році нібито влаштували зустрічі між Джуліані і високопоставленими прокурорами України, з тим, щоб почати розслідування відносно сина Джо Байдена.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва призначив лінгвістичну експертизу мови олігарха Ігоря Коломойського в інтерв'ю програмі "Схеми:корупція в деталях". Таке рішення було прийнято для можливого встановлення погроз вбивством щодо двох американців Ігоря Фрумана і Лева Парнаса.