Богдан анонсував місцеві вибори у короткі строки

Голова Офісу президента України Андрій Богдан анонсував проведення місцевих виборів у короткі строки. Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна".

За словами керівника Офісу президента, найближчі місцеві вибори та їх результати мають продемонструвати владі на місцях, як до неї ставляться люди.

"Тільки люди будуть вирішувати, хто влада і кому вони довіряють. Люди будуть вірити не пустим словам про тисячу садочків, а люди оцінять, як до них ставиться місцева влада, як в них вимагають хабарі, як їх принижують, як не відповідають їх вимогам. Я думаю, що скорі вибори, вони в будь-якому випадку будуть дуже швидко, продемонструють місцевій владі, як до них ставляться люди", - сказав Богдан.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський не виключав проведення в Україні дострокових місцевих виборів.

У той же час в партії "Слуга народу" заявили, що місцеві вибори відбудуться після реформи децентралізації.

Тим часом, Центральна виборча комісія України 6 вересня затвердила обсяг видатків на проведення місцевих виборів у 2020 році в сумі 2,238 млрд грн.