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ЦВК просить на місцеві вибори 2,2 млрд грн

Новини » Політика    06.09.2019 - 16:55
ЦВК просить на місцеві вибори 2,2 млрд грн
Фото: ЦИК (РБК-Україна)

Місцеві вибори повинні відбутися 25 жовтня 2020 року

Центральна виборча комісія України 6 вересня затвердила обсяг видатків на проведення місцевих виборів у 2020 році в сумі 2,238 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Як зазначається в повідомленні, комісія затвердила обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6741020 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" до проекту державного бюджету України на 2020 рік.

Крім того, ЦВК затвердила обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" до проекту державного бюджету України на 2020 рік у сумі 95,5 млн грн.

Також затверджено обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6731110 "Відшкодування витрат політичним партіям, повʼязаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України" до проекту державного бюджету України на 2020 рік у сумі 467,3 млн грн.

Окрім того, затверджено обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" до проекту Державного бюджету України на 2020 рік у сумі 44,2 млн грн.

Засідання ЦВК

Опубліковано Громадянська мережа ОПОРА Пʼятниця, 6 вересня 2019 р.

Нагадаємо, попередні вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів відбулися в Україні 25 жовтня 2015 року. Наступні вибори повинні відбутися в останню неділю жовтня 2020 року, тобто 25 жовтня 2020 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський не виключав проведення в Україні дострокових місцевих виборів.

У той же час в партії "Слуга народу" заявили, що місцеві вибори відбудуться після реформи децентралізації

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