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Багаті країни скупили 60% вакцин від коронавірусу, - МЗС Китаю

Новость на русском → Китай, Понеділок 05 квітня 2021 12:21
Багаті країни скупили 60% вакцин від коронавірусу, - МЗС Китаю Фото: Ван І (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що розвинені країни скупили 60% всіх вироблених вакцин від коронавірусу. Тим самим вони створили дефіцит для решти світу.

Про це він розповів в інтерв'ю, опублікованому на сайті китайського МЗС.

"Багаті країни, на які припадає 16% населення світу, отримали 60% вакцин у світі. Деякі розвинені країни замовили такі кількості, які перевищують їх власне населення у два-три рази", - обурився глава МЗС.

Він підкреслив, що багатьом країнам важко знайти навіть єдину дозу вакцини.

Глава МЗС Китаю назвав цю ситуацію "вакцинним націоналізмом", який, за його словами, все більше поширюється у світі.

За словами Ван І, Китай допомагає у створенні вакцин більш ніж 80 країнах і трьох міжнародних організацій.

Як писало РБК-Україна, в кінці березня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус розкритикував багаті країни через нерівний розподіл вакцин від коронавірусу.

Він назвав відсутність рівних можливостей у доступі до вакцин від коронавірусу в світі "катастрофічним моральним провалом".

Нагадаємо, раніше у Європейському союзі заявили, що поки не готові ділитися вакцинами з бідними країнами. Це питання можуть розглянути тільки після поліпшення ситуації з виробництвом вакцин для ЄС.

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