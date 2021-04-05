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Богатые страны скупили 60% вакцин от коронавируса, - МИД Китая

Новина українською → Китай, Понедельник 05 апреля 2021 12:21
Богатые страны скупили 60% вакцин от коронавируса, - МИД Китая Фото: Ван И (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что развитые страны скупили 60% всех произведенных вакцин от коронавируса. Тем самым они создали дефицит для остального мира.

Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на сайте китайского МИД.

"Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, получили 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в два-три раза", - возмутился глава МИД.

Он подчеркнул, что многим странам трудно найти даже единственную дозу вакцины.

Глава МИД Китая назвал эту ситуацию "вакцинным национализмом", который, по его словам, все больше распространяется в мире.

По словам Ван И, Китай помогает в создании вакцин более чем 80 странам и трем международным организациям.

Как писало РБК-Украина, в конце марта глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус раскритиковал богатые страны из-за неравного распределения вакцин от коронавируса.

Он назвал отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам от коронавируса в мире "катастрофическим моральным провалом".

Напомним, ранее в Европейском союзе заявили, что пока не готовы делиться вакцинами с бедными странами. Этот вопрос могут рассмотреть только после улучшения ситуации с производством вакцин для ЕС.

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