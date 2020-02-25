Найбагатші люди світу втратили за день 139 млрд доларів через коронавірус

У понеділок, 24 лютого статки 500 найбагатших людей у світі зменшилися на 139 млрд доларів через падіння індексів на фондових біржах на фоні побоювань, пов'язаних з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, вчора, 24 лютого, індекси S&P 500 і Dow Jones за день знизилися більш ніж на 3%. Повідомляється, що це найбільше падіння з 2016 року.

Найбільше грошей втратили засновник Amazon Джефф Безос і глава компанії Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно - по 4,8 млрд доларів кожен. Ще 4 млрд доларів втратив виконавчий директор Zara і засновник компанії Inditex Амансіо Ортега.

Також повідомляється, що обвал ринку особливо сильно вдарив по акціях операторів круїзних ліній: Carnival Corp., Royal Caribbean Cruises Ltd. і Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Їхні акції впали приблизно на 9%.

Нагадаємо, вчора глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що новий коронавірус має потенціал пандемії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що одночасно зі спадом спалаху інфекції в Китаї, нові випадки захворювання почали фіксувати в Європі та на Близькому Сході. Так, за останні кілька днів різко зросла кількість заражених коронавірусом в Італії, Ірані та Південній Кореї. Також китайський вірус виявили в Іраку та Омані.