"Бог любит троицу": Командующий ВМС намекнул на подготовку новой атаки на Керченский мост

В разговоре с британским СМИ вице-адмирал Неижпапа выразил оптимизм, что украинской армии удастся разрушить Керченский мост, который Россия незаконно построила для соединения своей территории с оккупированным Крымом.

"Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: Бог любит троицу", - сказал он, улыбаясь.

По его словам, российские военные больше не могут перевозить тяжелые вагоны через железнодорожный мост после двух предыдущих украинских ударов, которые повредили дорожную и железнодорожную структуру.