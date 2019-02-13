Бойовиків на Донбасі курирують понад 2 тисячі регулярних військових РФ

Багато кураторів мають досвід служби в Сирії

На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей расположены более 35 тысяч представителей российских вооруженных формирований, которых курируют свыше 2 тысяч регулярных военных РФ. Об этом заявил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко на заседании Совбеза, передает РБК-Украина.

"Вооруженные силы в 35 тысяч человек на оккупированном Донбассе получают поддержку 2 тысяч 100 российских регулярных военнослужащих - главным образом на командных должностях", - заявил Ельченко.

Он добавил, что многие из кураторов имеют большой опыт службы в Сирии.

"Общая численность военнослужащих ударной наступательной группы на российско-украинской границе, включая группы на оккупированных территориях и на территориях, которые прилегают к оккупированным территориям Донбасса и Крыма - 87 тысяч 750 человек", - сообщил Ельченко

По словам украинского постпреда в ООН, по состоянию на февраль 2019 года на территории оккупированного Донбасса расположены около 500 танков боевиков и около 140 ракетных систем.

Напомним, на полях Генеральной ассамблеи ООН 20 февраля состоятся дебаты по оккупированным территориям в Украине.