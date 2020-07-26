Бойовики завтра відновлять пропуск через лінію зіткнення в Донецькій області

Російсько-окупаційні сили у понеділок, 27 липня, відновлять пропуск через лінію розмежування у Донецькій області. Окупанти на один день відкриють блокпост "Оленівка", який межує з українським КПВВ "Новотроїцьке".

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

За даними окупантів, завтра пропуск через блокпост "Оленівка" буде здійснюватися з 9:00 до 18:00 на в'їзд та виїзд. Однак, на блокпості бойовиків діятимуть певні правила:

для в'їзду на окуповану територію необхідно мати дозвіл "міжвідомчого оперативного штабу" бойовиків;

для виїзду з окупованої території необхідно мати прописку на підконтрольній українському уряду території.

При цьому всі особи, які прибувають на окуповану територію, повинні пройти обов'язкову 14-тижневу обсервацію.

Нагадаємо, раніше окупаційні сили заявляли, що пропуск через блокпост "Оленівка" буде здійснюватися двічі на тиждень; "гуманітарний коридор" у Донецькій області буде працювати щопонеділка та щоп'ятниці.