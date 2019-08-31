На Донбасі поранений український військовий через обстріл бойовиків, котрі попросили про "тиші"

Бойовики в районі населеного пункту Зайцево запросили в української сторони режим тиші до 16:00 для того, щоб забрати тіла загиблих, але обстріляли українські позиції, поранення отримав один військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

"Сьогодні о 13:30. в районі населеного пункту Зайцево, представники незаконних збройних формувань запросили в української сторони режим "тиша" до 16:00", - йдеться в повідомленні.

У зверненні бойовики попросили дати можливість забрати тіла своїх загиблих - членів диверсійно-розвідувальної групи, які нещодавно були ліквідовані бійцями полку "Азов" в районі Светлодарской дуги.

У свою чергу українська сторона підтвердила запит на режим "тиша" на зазначений період часу.

Однак ворог скористався затишшям і, порушуючи рудим "тиші", почав обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під час потужного ворожого обстрілу один український військовослужбовець був поранений. Йому вже надана кваліфікована медична допомога, стан здоров'я - середньої тяжкості.

Нагадаємо, з ранку 31 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовані втрати серед українських військовослужбовців.