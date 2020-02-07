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Бойовики з забороненого озброєння обстріляли Оріхове

Новини » Надзвичайні події     07.02.2020 - 14:54
Бойовики з забороненого озброєння обстріляли Оріхове
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Окупанти стріляли з мінометів та артилерійських систем

У п'ятницю, 7 лютого, російські незаконні збройні формування обстріляли позиції українських військовослужбовців на Донбасі з забороненого мінськими угодами озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, в районі населеного пункту Оріхове позиції підрозділів Об'єднаних сил потрапили під ворожий обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також артилерійських систем калібру 122 мм. Обстріл вівся з житлового сектору окупованого Березовського.

"Зважаючи на те, що ворог у своїй звичній манері вів вогонь з житлового сектору окупованого населеного пункту Березовське, прикриваючись мирним місцевим населенням, українські військові вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні штабу.

Зазначається, що в результаті обстрілу жоден український військовослужбовець не постраждав.

Бойовики з забороненого озброєння обстріляли Оріхове

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби, 6 лютого, російсько-окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти застосовували проти українських підрозділів міномети 120-го калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Вчора на Донбасі було поранено одного військового.

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