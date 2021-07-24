Бойовики вивели танки і артилерію на полігони, - звіт ОБСЄ

Повідомляється, що згідно зі звітом місії ОБСЄ від 23 липня, безпілотник малого радіусу зафіксував на окупованій частині Луганської області десятки гаубиць на полігоні недалеко від населеного пункту Бугаївка. Також поза місцями зберігання виявлено 24 танки, буксирувані міномети, БТР і зенітно-ракетні комплекси.

На полігоні в районі окупованого Міусинська зафіксовані 46 танків, 13 буксируваних гаубиць, дві реактивні системи залпового вогню і 47 бойових броньованих машин, розташованих за межами виділених місць зберігання.

Крім того, бойовики продовжують перешкоджати роботі спостерігачів, не пропускаючи їх через блокпости в Новоазовську, Олександрівському і Заїченко нібито через розмінування.

"Варто зазначити, що на всіх без винятку блокпостах спостерігачі фіксували факт проїзду цивільних автомобілів в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.