Бойовики висунули Україні умову для обміну полоненими

Обмін полоненими на Донбасі не відбудеться до погодження дорожньої карти реалізації мінських угод у Тристоронній контактній групи (ТКГ). Крім того, таку дорожню карту має схвалити Верховна рада України.

Про це заявила представник окупаційної влади в окремих районах Донецької області Дарина Морозова, передають сепаратистські ЗМІ.

За її словами, на сьогодні переговори про обмін полоненими заблоковано.

"Щоб відновити діалог і досягти конструктиву, сторонам конфлікту необхідно погодити документ, в якому буде міститися механізм розблокування переговорів і підтвердження прихильності мінськими угодами", - заявила Морозова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна наполягає на обміні полоненими "всіх на всіх" до 15 грудня. Пізніше було названо строк до католицького Різдва.

У вересні голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявляв, що обмін полоненими було заблоковано через постанову Ради про місцеві вибори. Вибори пройшли 25 жовтня 2020 року, тому на сьогодні фактично вимоги російської сторони внести зміни до документу неактуальні.