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Бойовики за тиждень обстріляли чотири селища на Донбасі. Гатили з мінометів та артилерії

Новость на русском → Донбас, Вівторок 27 квітня 2021 21:23
Бойовики за тиждень обстріляли чотири селища на Донбасі. Гатили з мінометів та артилерії Фото: окупанти обстрілюють населені пункти на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики на Донбасі у період з 22 по 26 квітня обстріляли чотири населені пункти на підконтрольній Україні території. Окупанти застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Так, по селу Дружба окупанти 22 квітня випустили 2 ракети з протитанкового ракетного комплексу, а 24 квітня з мінометів 120-го калібру обстріляли населений пункт Водяне. Ще один обстріл зафіксували 26 квітня, тоді під вогонь бойовиків потрапило садове товариство в Гнутовому.

Крім того, близько 23-ї години 25 квітня окупаційні війська зі ствольної артилерії 122-го калібру обстріляли село Катеринівка. На території населеного пункту зафіксували 6 вирв, які утворилися внаслідок розривів артилерійських снарядів.

"Значна кількість уламків та залишків від снарядів є російського виробництва. На щастя, обійшлося без жертв. За фактами грубих порушень режиму припинення вогню українська сторона СЦКК направила доказові матеріали СММ ОБСЄ", - заявили у штабі.

Фото: окупанти обстрілюють населені пункти на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі підірвався український військовий автомобіль. В результаті інциденту один український військовий загинув та ще декілька отримали поранення.

Також РБК-Україна писало про загибель українського бійця на Донбасі вчора, 26 квітня.

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