Бойовики вісім разів порушили "тишу" на Донбасі

Протягом минулої доби, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування РФ вісім разів порушували режим припинення вогню. Станом на 7:00, 15 червня, зафіксоване одне порушення.
Про це повідомляє штаб ООС.
Зазначається, що ворог відкривав вогонь у районі Новотошківського, Водяного, Павлополя, Луганського.
Окрім того, на півночі Луганської області зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату.
Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських військових немає.
Станом на 7:00, 15 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.
Неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військових зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних гранатометів.
Нагадаємо, 14 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. В результаті інциденту поранені дві людини.
Минулої доби бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.