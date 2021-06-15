RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики вісім разів порушили "тишу" на Донбасі

Автор: Даша Харченко

Протягом минулої доби, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування РФ вісім разів порушували режим припинення вогню. Станом на 7:00, 15 червня, зафіксоване одне порушення.

Про це повідомляє штаб ООС.

Зазначається, що ворог відкривав вогонь у районі Новотошківського, Водяного, Павлополя, Луганського.

Окрім того, на півночі Луганської області зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських військових немає.

Станом на 7:00, 15 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Новгородського збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військових зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних гранатометів.

Нагадаємо, 14 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. В результаті інциденту поранені дві людини.

Минулої доби бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООС