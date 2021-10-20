Бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі, поранений військовий

Український військовослужбовець отримав поранення на Донбасі. За минулу добу зафіксовано 8 порушень режиму тиші з боку російських найманців, з початку поточної доби - одне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил в Facebook.
У напрямку Авдіївки російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
У бік Зайцевого противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Українські позиції біля Гранітного та Лопаскиного були обстріляні з мінометів калібру 120-мм.
Поблизу Катеринівки противник двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120-мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Неподалік Водяного російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82-мм.
Позиції ООС біля Верхньоторецького потрапили під обстріл з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів.
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.
З початку доби біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.