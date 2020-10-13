Бойовики вчора сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Упродовж минулої доби, 12 жовтня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Жертв серед українських військових немає.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Так, з початком доби, а потім і у вечірній час, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї противник вів вогонь поблизу Авдіївки. А на ділянці недалеко від населеного пункту Майорськ - з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.
Поодинокими пострілами з автоматичного станкового гранатомета противник провокував наших захисників біля Новолуганського, і двічі - поблизу населеного пункту Комишуваха. Крім того, ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксовані в районі Орехове.
З початку поточної доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню один раз. Поблизу населеного пункту Зайцеве зафіксовано три окремих постріли з ручного протитанкового гранатомета.
На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.
Нагадаємо, 11 жовтня бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню поблизу Мар'їнки.
Днем раніше, 10 жовтня бойовики один раз порушили режим припинення вогню поблизу Водяного.