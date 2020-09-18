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Бойовики збільшують мінні поля на Донбасі, - ООС

Автор: Игорь Литвиненко

Бойовики продовжують порушувати умови перемир'я на Донбасі. Зокрема, вони збільшують мінні поля і розміщують боєприпаси у житлових масивах.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Відповідні факти порушення перемир'я були зафіксовані Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ.

Так, поблизу Саханки Донецької області 13 вересня безпілотник ОБСЄ зафіксував 14 протитанкових мін, встановлених поперек дороги. Ще 28 протитанкових мін на цій же дорозі виявили поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області.

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Біля населеного пункту Веселе Донецької області спостерігачі вперше зафіксували 6 фрагментів боєприпасів. 4 з них оцінені як труби від снарядів реактивної системи залпового вогню "Град" 122 мм, ще 2 - як хвостові стабілізатори 120 мм мінометних мін.

"Російсько-окупаційні війська і надалі систематично нехтують режимом припинення вогню і в черговий раз збільшують мінні поля, розміщують боєприпаси в житлових масивах, чим наражають на небезпеку мирних жителів Донбасу", - повідомили в штабі.

Раніше РБК-Україна писало, що Місія ОБСЄ зафіксувала 15 порушень перемир'я на Донбасі.

Також повідомлялося, що вночі бойовики з гранатометів обстріляли українських військових поблизу Водяного.

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