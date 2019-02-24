Бойовики від ранку обстріляли українських військових біля 6 населених пунктів

Втрат серед ЗСУ від початку 24 лютого немає
На Донбассе от начала суток воскресенья, 24 февраля, боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных возле шести населенных пунктов в районе операции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
В частности, в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" в районе н.п. Водяное боевики обстреляли наши позиции с минометов калибра 120 мм.
В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север":
"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", - добавили в пресс-центре.
Что касается минувших суток, 23 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, применялось 8 раз. Было выпущено 44 мины калибров 120 и 82 мм.
"Также враг вел огонь по позициям подразделений наших войск из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - сообщили в штабе.
Отметили также, что на каждый вражеский обстрел подразделения ООС отвечали огнем дежурных огневых средств. В результате, по данным разведки, 23 февраля двое боевиков уничтожены и двое ранены.
Напомним, 22 февраля, боевики 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрелов один военных из состава ООС получил ранения.