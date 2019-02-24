Бойовики від ранку обстріляли українських військових біля 6 населених пунктів

Втрат серед ЗСУ від початку 24 лютого немає

На Донбассе от начала суток воскресенья, 24 февраля, боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных возле шести населенных пунктов в районе операции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В частности, в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" в районе н.п. Водяное боевики обстреляли наши позиции с минометов калибра 120 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север":

из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Новозвановка;

из минометов калибра 120 мм вблизи населенного пункта Хутор Вильный;

из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитной установки ЗУ-23-22 - в районе населенного пункта Катериновка;

из минометов калибров 120 и 82 мм, а также вооружения БМП - вблизи населенного пункта Новоалександровка;

из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Золотое-1

"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", - добавили в пресс-центре.

Что касается минувших суток, 23 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, применялось 8 раз. Было выпущено 44 мины калибров 120 и 82 мм.

"Также враг вел огонь по позициям подразделений наших войск из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - сообщили в штабе.

Отметили также, что на каждый вражеский обстрел подразделения ООС отвечали огнем дежурных огневых средств. В результате, по данным разведки, 23 февраля двое боевиков уничтожены и двое ранены.

Напомним, 22 февраля, боевики 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрелов один военных из состава ООС получил ранения.