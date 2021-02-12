Бойовики встановлюють мінні поля вздовж усієї лінії зіткнення, - розвідка
На Донбасі російські окупаційні війська встановлюють системи мінно-вибухових загороджень майже вздовж усієї лінії зіткнення. Крім того, бойовики нарощують інтенсивність тренувань у своїх підрозділах.
"На окремих напрямках окупанти здійснюють мінування місцевості поблизу позицій Об’єднаних сил протипіхотними осколковими мінами ПОМ-2 з використанням засобів дистанційного мінування", - йдеться у повідомленні відомства.
Крім того, командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ посилює тренування мінометних та артилерійських підрозділів першого та другого армійських корпусів на окупованих територіях.
Нагадаємо, на колишніх позиціях проросійських бойовиків біля Трьохізбенки в Луганській області знайшли заборонене озброєння, яке виготовили в Росії. Знайшли бойову протипіхотну фугасну міну ПМН-2 та фрагменти протипіхотної осколкової міни ПОМ-2-Р1 після детонації.
Також РБК-Україна писало, що 11 лютого внаслідок ворожого обстрілу загинули два українських військових.
Один з них військовослужбовець десантно-штурмових військ ЗСУ, солдат Олександр Глушко отримав важке поранення в зоні проведення ООС і помер у ході евакуації, попри всі зусилля медиків його врятувати.