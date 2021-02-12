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Бойовики встановлюють мінні поля вздовж усієї лінії зіткнення, - розвідка

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 12 лютого 2021 15:26
Бойовики встановлюють мінні поля вздовж усієї лінії зіткнення, - розвідка Фото: табличка (прес-центр АТО Facebook)
Автор: Андрій Козловський

На Донбасі російські окупаційні війська встановлюють системи мінно-вибухових загороджень майже вздовж усієї лінії зіткнення. Крім того, бойовики нарощують інтенсивність тренувань у своїх підрозділах.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"На окремих напрямках окупанти здійснюють мінування місцевості поблизу позицій Об’єднаних сил протипіхотними осколковими мінами ПОМ-2 з використанням засобів дистанційного мінування", - йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ посилює тренування мінометних та артилерійських підрозділів першого та другого армійських корпусів на окупованих територіях.

Нагадаємо, на колишніх позиціях проросійських бойовиків біля Трьохізбенки в Луганській області знайшли заборонене озброєння, яке виготовили в Росії. Знайшли бойову протипіхотну фугасну міну ПМН-2 та фрагменти протипіхотної осколкової міни ПОМ-2-Р1 після детонації.

Також РБК-Україна писало, що 11 лютого внаслідок ворожого обстрілу загинули два українських військових.

Один з них військовослужбовець десантно-штурмових військ ЗСУ, солдат Олександр Глушко отримав важке поранення в зоні проведення ООС і помер у ході евакуації, попри всі зусилля медиків його врятувати.

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