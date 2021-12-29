Бойовики тричі порушили "тишу". Військові відповідали на обстріли

Так, один з обстрілів окупаційних військ був зафіксований поблизу Новолуганського. Бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У бік Трьохізбенки російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, недалеко від Новоселівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.