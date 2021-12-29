Бойовики тричі порушили "тишу". Військові відповідали на обстріли

З початку доби 29 грудня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих дій жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Так, один з обстрілів окупаційних військ був зафіксований поблизу Новолуганського. Бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У бік Трьохізбенки російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Крім того, недалеко від Новоселівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 28 грудня, окупаційні війська двічі обстріляли українські позиції на Донбасі.