Бойовики тричі порушили "тишу" на Донецькому напрямку

З початку неділі, 8 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російських незаконних збройних формувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони.

Так, після опівночі російсько-окупаційні війська з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі Мар'їнки, а пізніше з аналогічного озброєння були обстріляні позиції біля Широкиного.

Зранку під вогонь великокаліберних кулеметів бойовиків потрапили українські військові в районі населеного пункту Павлопіль. Обстріл стався близько 9-ї години ранку.

"З початку доби бойових втрат серед наших захисників немає", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у суботу, 7 грудня, на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув один український військовий, ще двоє захисників отримали поранення, а один - бойову травму. Окупанти впродовж дня 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонене озброєння.

Крім того, за даними Генерального управління розвідки, на окуповану територію Донбасу з Росії прибули додаткові снайпери, диверсійно-розвідувальні групи і підрозділи спецпризначення.