Таліби напали на американо-афганську базу, загинули понад 20 військових

Фото: атака в Афганістані (Twitter/voanews)

Бойовики "Талібану" напали на один з найбільших військових об'єктів

В Афганістані бойовики руху "Талібан" напали на американо-афганську базу. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Наразі відомо, що внаслідок атаки загинули щонайменше 25 афганських військових. Афганські чиновники і джерела талібів стверджують, що напад бойовиків був здійснений на один з найбільших військових об'єктів Афганістану - базу Shorab у провінції Гільменд, де також перебували американські війська.

Напад розпочався з атаки терориста-смертника, який біля головних воріт бази підірвався на своєму автомобілі, що був заповнений вибуховими речовинами. Вибух біля воріт розчистив дорогу іншим нападникам.

Офіс губернатора провінції заявив згодом, що принаймні дев'ять нападників, у тому числі троє терористів-смертників, були вбиті афганськими військами.

Відомо, що таліби напали у час, коли готувались мирні переговори між урядом країни та представниками "Талібану". Перговор мали відновитися після вихідних.

Нагадаємо, за даними ООН, протягом 2018 року внаслідок насильства та збройного протистояння в Афганістані загинули 3804 цивільних, що на 11% більше, ніж роком раніше. Ще 7189 мирних жителів країни минулого року зазнали різноманітних поранень.

Зафіксована минулого року кількість загиблих та поранених цивільних - найвища в Афганістані з 2009 року, відколи організація веде таку статистику.