В Афганістані у 2018 році загинула рекордна кількість мирних жителів

Ілюстративне фото (flickr.com-win_soegondo)

Всього загинули 3804 мирних жителів

Протягом минулого року внаслідок насильства та збройного протистояння в Афганістані загинули 3804 цивільних, що на 11% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається у доповіді Місії Організації Об'єднаних Націй (ООН), ще 7189 мирних жителів країни минулого року зазнали різноманітних поранень. В ООН наголошують, що зафіксована минулого року кількість загиблих та поранених цивільних - найвища в Афганістані з 2009 року, відколи організація веде таку статистику.

Серед загиблих налічується щонайменше 927 дітей, що становить 25% від числа усіх загиблих цивільних, йдеться у доповіді. Це - також рекордний показник. Значне зростання кількості жертв серед дітей відбулося унаслідок ударів з повітря, а також нападів терористів-смертників.

Екстремістські угруповання, такі як рух "Талібан" та терористичне угруповання "Ісламська держава", відповідальні за 63% цивільних жертв у Афганістані. Частка постраждалих внаслідок нападів "Талібану" дещо скоротилася - до 37% порівняно з 44-ма роком раніше. Ще 24% цивільних від загальної кількості постраждали внаслідок дій урядових сил, проурядових угруповань та міжнародної коаліції.

Для порівняння, в 2017 році в Афганістані ООН зафіксувала 3440 загиблих і 7019 поранених цивільних.

Нагадаємо, 21 лютого в Афганістані шість мирних жителів було вбито після того, як їх автомобіль підірвався на придорожній бомбі в східній провінції Лагман.

Раніше на півдні Афганістану в результаті авіаудару в провінції Гільменд загинув щонайменше 21 мирний житель.