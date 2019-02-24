ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Афганістані у 2018 році загинула рекордна кількість мирних жителів

Новини » Суспільство    24.02.2019 - 16:37
В Афганістані у 2018 році загинула рекордна кількість мирних жителів
Ілюстративне фото (flickr.com-win_soegondo)

Всього загинули 3804 мирних жителів

Протягом минулого року внаслідок насильства та збройного протистояння в Афганістані загинули 3804 цивільних, що на 11% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається у доповіді Місії Організації Об'єднаних Націй (ООН), ще 7189 мирних жителів країни минулого року зазнали різноманітних поранень. В ООН наголошують, що зафіксована минулого року кількість загиблих та поранених цивільних - найвища в Афганістані з 2009 року, відколи організація веде таку статистику.

Серед загиблих налічується щонайменше 927 дітей, що становить 25% від числа усіх загиблих цивільних, йдеться у доповіді. Це - також рекордний показник. Значне зростання кількості жертв серед дітей відбулося унаслідок ударів з повітря, а також нападів терористів-смертників.

Екстремістські угруповання, такі як рух "Талібан" та терористичне угруповання "Ісламська держава", відповідальні за 63% цивільних жертв у Афганістані. Частка постраждалих внаслідок нападів "Талібану" дещо скоротилася - до 37% порівняно з 44-ма роком раніше. Ще 24% цивільних від загальної кількості постраждали внаслідок дій урядових сил, проурядових угруповань та міжнародної коаліції. 

Для порівняння, в 2017 році в Афганістані ООН зафіксувала 3440 загиблих і 7019 поранених цивільних. 

Нагадаємо, 21 лютого в Афганістані шість мирних жителів було вбито після того, як їх автомобіль підірвався на придорожній бомбі в східній провінції Лагман. 

Раніше на півдні Афганістану в результаті авіаудару в провінції Гільменд загинув щонайменше 21 мирний житель.

У Малі напали на миротворців ООН, є жертви КНДР попросила ООН допомогти з продовольством
Новини України АфганистанООН
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся