В Афганістані в результаті спецоперації ліквідували 16 бойовиків

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Бойовики "Талібану" поки не коментували спецоперацію

В Афганістані в результаті спецоперацій урядових сил визнані загиблими 16 бойовиків. Як передає РБК-Україна, про це повідомила армія країни у своїй сьогоднішній заяві, пише Xinhuanet.

Зокрема, спецоперації проходили в провінції Герат на заході Афганістану.

Підрозділи спецпризначенців провели штурм укриттів бойовиків в деяких районах Завалу.

Армія Афганістану заявила, що спецоперації будуть тривати ще протягом декількох днів.

Поки бойовики руху "Талібан", які діють на деяких територіях західної провінції Герат, не прокоментували повідомлення.

Нагадаємо, протягом 2018 року в результаті насильства і збройного протистояння в Афганістані загинуло рекордна кількість мирного населення: 3804 цивільних, що на 11% більше, ніж роком раніше.