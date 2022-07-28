RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бойовики, пов'язані з ІДІЛ, здійснили теракти в Малі: вбито 18 осіб

Фото: бойовики, пов'язані з ІДІЛ, здійснили теракти в Малі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ісламістські бойовики здійснили два теракти на південному заході малі, країни в західній частині Африки. В результаті події вбито 15 солдатів і три мирних жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Шість солдатів загинули і 25 були поранені, коли бойовики напали на військовий табір в Сонколо, сільській комуні району Сегу, більш ніж в 300 кілометрах на північ від столиці Бамако. Також дев'ять солдатів і троє мирних жителів були вбиті під час нападу на інший табір в південно-західному місті Калумба.

Бойовики, пов'язані з "Аль-Каїдою" і "Ісламською державою", неодноразово здійснювали теракти біля військових баз по всій Малі, попри присутність в країні миротворців Організації Об'єднаних Націй.

Раніше повідомлялося, що біля сикхського храму в столиці Афганістану стався теракт. В результаті нападу щонайменше дві людини і семеро отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІДІЛИсламское государствоТеракт