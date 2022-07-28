Бойовики, пов'язані з ІДІЛ, здійснили теракти в Малі: вбито 18 осіб

Ісламістські бойовики здійснили два теракти на південному заході малі, країни в західній частині Африки. В результаті події вбито 15 солдатів і три мирних жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Шість солдатів загинули і 25 були поранені, коли бойовики напали на військовий табір в Сонколо, сільській комуні району Сегу, більш ніж в 300 кілометрах на північ від столиці Бамако. Також дев'ять солдатів і троє мирних жителів були вбиті під час нападу на інший табір в південно-західному місті Калумба.

Бойовики, пов'язані з "Аль-Каїдою" і "Ісламською державою", неодноразово здійснювали теракти біля військових баз по всій Малі, попри присутність в країні миротворців Організації Об'єднаних Націй.