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Теракт в Кабулі: ІДІЛ взяв на себе відповідальність за вибух біля сикхського храму

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Кабул, Неділя 19 червня 2022 04:28
Теракт в Кабулі: ІДІЛ взяв на себе відповідальність за вибух біля сикхського храму Теракт у столиці Афганістану здійснили представники ІДІЛ (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Біля сикхського храму в столиці Афганістану стався теракт. В результаті нападу щонайменше дві людини і семеро отримали поранення. За підрив автомобіля в Кабулі взяли на себе відповідальність бойовики з ІДІЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Афілійовані з ІДІЛ Telegram-канали повідомили, що напад було скоєно у відповідь на образи на адресу пророка Мухаммеда. Повідомляється, що терористи мали на увазі висловлювання прес-секретаря індійського уряду, які були засуджені багатьма країнами з мусульманською більшістю.

Представник міністерства внутрішніх справ Афганістану заявив, що нападники начинили машину вибухівкою, але вона вибухнула, не долетівши до мети. У момент нападу в будівлі перебувало близько 30 осіб.

Нагадаємо, що в Афганістані таліби вбили десятки чиновників та інших людей, які співпрацювали з американськими військовими.

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Теракт Кабул Афганистан ІДІЛ
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