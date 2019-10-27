Бойовики у суботу 21 раз відкривали вогонь на Донбасі

На Донбасі протягом минулої доби, 26 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операцїї Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики використовували заборонені Мінськом міномети калібру 120 та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Обстріли зафіксовані неподалік Невельського, Мар'їнки, Талаківки, Павлополя. Також бойовики порушували "тишу" в районі Новолуганського, Хутора Вільного, Золотого, Золотого-4, Луганського, Зайцевого, Світлодарська, Новгородського.

"Вчора, 26 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було",- йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню - поблизу Луганського, Новолуганського, Світлодарська. Жодний український військовий за ніч не постраждав.

Нагадаємо, протягом попередньої доби, 25 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил були поранені 3 українських військовослужбовці. Один з військових був поранений під час обстрілу, а інші - підірвалися на розтяжці.