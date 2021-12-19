Бойовики стягують до лінії фронту "Гвоздики" та танки, - штаб ООС

Спостерігачами СММ ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 102 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, розміщеної з порушенням Мінських домовленостей.

"Зафіксовані порушення з боку збройних формувань РФ свідчать про створення ними передумов для подальшої ескалації напруги на лінії зіткнення. А також про спроби приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів", - йдеться в повідомленні.

У зоні дій так званого 1 армійського корпусу ВФ РФ в районі Терново виявлені за межами виділених місць зберігання озброєння 34 танки Т-72, 14 танків Т-64 і 16 броньовиків. З порушенням ліній відведення виявлено 4 одиниці САУ 2С1 і три буксирувані гаубиці Д-30.

У районі Покровка за межами виділених місць зберігання озброєння зафіксували 15 танків Т-72, два танки Т-64, одна САУ 2С1 і 13 броньовиків.

У повідомленні йдеться, що робота СММ ОБСЄ на окупованих територіях супроводжувалася перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, 17 грудня російські бойовики двічі не дозволили патрулям СММ ОБСЄ проїзд на окуповані території через блокпости біля південного краю ділянки розведення в районі Золоте і молодіжне, що відображено в оперативному звіті СММ ОБСЄ.

Також в зоні дій так званого другого армійського корпусу ЗФ РФ, в районах Паньківка, Стукалова Балка, Сміла і Новогригорівка під час польотів БПЛА СММ ОБСЄ бойовики намагалися перешкоджати роботі безпілотника.