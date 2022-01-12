Бойовики стріляли по позиціях ООС поблизу Причепилівки
У середу, 12 січня, збройні формування Росії один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Так, поблизу Причепилівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь і змусили бойовиків припинити обстріл.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися колишніми", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної російської агресії.
Нагадаємо, 11 січня бойовики стріляли в бік Новотошківського. В результаті обстрілу загинув військовий.
Крім того, 10 січня бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті підриву на міні загинули двоє українських військових.