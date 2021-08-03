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Бойовики шість разів порушили перемир'я на Донбасі, втрат серед українських військових немає

Автор: Дмитрий Кузнецов

З початку 3 серпня проросійські бойовики на Донбасі вчинили шість порушень режиму "тиші". Окупанти застосовували стрілецьку зброю, станкові гранатомети і міномети, а в Луганській області запускали безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування операції Об'єднаних сил.

"З початку сьогоднішнього дня зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації", - наголошується в повідомленні ООС.

Поблизу населеного пункту Золоте-4 бойовики обстріляли позиції українських військових зі стрілецької зброї. Поруч зі Світлодарськом ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і автоматів.

Біля Луганського противник застосовував протитанкові та автоматичні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Неподалік від селища Водяне в Донецькій області проросійські бойовики обстріляли позиції ООС з мінометів 82-го калібру.

А біля населеного пункту Водяне на Приазов'ї ворог застосовував протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

А в Луганській області здійснив проліт з перетином лінії розмежування безпілотник "Орлан-10" окупаційних військ.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ", - заявили в штабі.

Крім того, з початку доби українські сапери розмінували 6 гектарів території і передали на знищення 61 вибухонебезпечний предмет.

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